مقتل ضابط إسرائيلي.. وانتقادات في الجيش: القتال في غزة لا يسير على ما يرام

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، مقتل ضابط من سلاح المدرعات في معارك جنوبي قطاع غزة، وذلك غداة اعترافه بمقتل 10 من ضباطه وجنوده في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إنه بالإضافة إلى مقتل الضابط أصيب جندي بجروح خطيرة، في حين قال مستشفى سوروكا في بئر السبع إنه استقبل 19 جنديا إسرائيليا جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وحتى الآن أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 116 من عناصره منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الجاري عقب إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى.

ويأتي هذا الإعلان بينما تخوض كتائب القسام وسرايا القدس وفصائل فلسطينية أخرى معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة، خاصة في المحورين الشرقي والشمالي لمدينة خان يونس.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأربعاء مقتل 10 ضباط وجنود -بينهم قائدا كتيبتين في لواء غولاني– وقال إن معظم هؤلاء سقطوا في كمين بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وهذه الخسائر هي الأكبر التي تتكبدها قوات الاحتلال في غزة في يوم واحد منذ مقتل 15 عسكريا إسرائيليا في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ضربة مؤلمة

وأقر قائد لواء غولاني بأن قواته تلقت ضربة مؤلمة في الشجاعية، كما وصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ما حدث في هذا الحي بالحدث الصعب.

وبعد الإعلان عن هذه الخسائر الكبيرة في صفوف لواء غولاني، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء في حكومته وقادة الجيش الإسرائيلي رفع معنويات قواتهم في غزة.

تكتيكات القتال

في غضون ذلك، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن عسكريين إسرائيليين قولهم إن ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي يعود لتغيير التكتيكات في القتال.

وفي ضوء تلك الصعوبات، قال العسكريون الإسرائيليون إنه يتعين القتال بطريقة أكثر أمانا للجنود عبر الدبابات والطائرات.

وبحسب ما ورد في تقرير الصحيفة، أقر العسكريون بوجود انتقادات في صفوف الجيش مفادها أن القتال في قطاع غزة لا يسير على ما يرام.

وقال العسكريون الإسرائيليون لصحيفة وول ستريت جورنال إن إستراتيجية المعركة التي يخوضها الجيش الإسرائيلي في غزة ليست الأفضل.

وكانت حركة حماس قالت بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل 10 من ضباطه وجنوده في حي الشجاعية إن المقاومة تفي بوعدها وتحول غزة إلى مقبرة للاحتلال.