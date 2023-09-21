مقتل ضابط روسي كبير خلال الهجوم الأذربيجاني على "ناغورنو كاراباخ"

قُتل الكابتن الأول (العقيد) إيفان كوفجان، نائب قائد قوات الغواصات التابعة للأسطول الشمالي الروسي، خلال قصف أذربيجاني لمنطقة ناغورنو كاراباخ الانفصالية بعد شهرين فقط من تعيينه الرجل الثاني في قيادة قوة حفظ السلام الروسية في المنطقة.

كان العقيد كوفجان من بين عناصر القوات الروسية الذين قتلوا خلال عملية “مكافحة الإرهاب” التي قامت بها أذربيجان في 20 سبتمبر، وفقًا لنادي قدامى الغواصات البحرية في سانت بطرسبرغ.

وقُتل كوفغان عندما فتحت القوات الأذربيجانية النار على مركبة تقل قوات حفظ السلام الروسية. وكان قد تم تعيين الرجل البالغ من العمر 52 عامًا في منصب نائب قائد قوات حفظ السلام في ناجورنو كاراباخ قبل شهرين.

قال الكرملين في 21 سبتمبر إن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدم فيها اعتذاراته وأعرب عن تعازيه لمقتل أفراد عسكريين روس خلال ما أسمته باكو “عملية مكافحة الإرهاب” في ناغورنو. – كاراباخ.

وجاء في بيان الكرملين “أكد علييف أنه سيتم إجراء تحقيق شامل فيما حدث وسيواجه جميع الأشخاص المسؤولين العقوبة الواجبة”، مضيفا أن المدعين العامين الروسي والأذربيجاني على اتصال لبدء التحقيق.

كما أعرب علييف عن استعداده لتقديم الدعم المالي لأسر العسكريين المتوفين.

نقلت تقارير إعلامية في روسيا عن مصادر في سلطات إنفاذ القانون الروسية في 21 سبتمبر قولها إن قائد وحدة القوات المسلحة الأذربيجانية، الذي زُعم أن مرؤوسيه متورطون في إطلاق النار المميت على السيارة مع أفراد روس، تم فصله من منصبه و”المشتبه بهم الأوائل”. لقد تم احتجازهم”.

ولا يزال العدد الدقيق للجنود الروس الذين قتلوا في الهجوم غير معروف.

في نوفمبر 2020، خلال الحرب التي استمرت 44 يومًا بين أذربيجان وأرمينيا حول ناغورنو كاراباخ، أسقطت القوات المسلحة الأذربيجانية مروحية عسكرية روسية، مما أسفر عن مقتل طيارين.

وقالت باكو حينها إن الطائرة أسقطت “عن طريق الخطأ” وقدمت اعتذاراتها لروسيا.

وتم إحضار قوات حفظ السلام الروسية كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بعد أن فقد حوالي 7000 شخص أرواحهم.