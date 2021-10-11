مقتل ضابط و4 جنود في كشمير الهندية على يد مسلحين

قتل ضابط وأربعة جنود بنيران مسلحين، يوم الإثنين، في كشمير الهندية، وفق ما أعلن ناطق باسم الجيش.

وأفاد الكولونيل ديفيندار أناند، بأن ”ضابطا صغيرا مفوضا وأربعة جنود قتلوا خلال عملية تفتيش على الأرجح بأيدي متسللين.. والعملية جارية“.

وأعلن مسؤولون في الهند أن الشرطة اعتقلت مئات الأشخاص في إقليم كشمير، على خلفية تصعيد مفاجئ في حدة العنف هناك.

وأوضح مسؤولون هنديون أن الشرطة أوقفت أكثر من 500 شخص في وادي كشمير خلال ثلاثة أيام لاستجوابهم.

وقالت الشرطة إن حملة الاعتقالات الأخيرة في كشمير طالت أعضاء في جماعات دينية ونشطاء مناهضين للهند و“عملاء على الأرض“ (مصطلح تستخدمه السلطات الهندية للإشارة إلى المتعاطفين والمتعاونين مع المسلحين).

وجاءت حملة الاعتقالات هذه بعد سلسلة هجمات وعمليات قتل شهدها الإقليم المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

وانطلق التصعيد الحالي بعد مقتل مهاجمين ثلاثة هندوس وشخص سيخي في ”سري نكر“، وألقت الشرطة المحلية اللوم في هذا الهجوم على متشددين مناهضين للحكم الهندي في المنطقة.

وأعلنت الشرطة الهندية أن مسلحي جماعة ”جبهة المقاومة“ (TRF) المناهضة للهند، أطلقوا النار وقتلوا سبعة أشخاص في كشمير؛ ما رفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات في الإقليم منذ مطلع العام الجاري إلى 28 قتيلا 21 منهم مسلمون.

وتعتبر السلطات الهندية ”جبهة المقاومة“ فرعا لجماعة ”لشكر طيبة“ المتشددة التي تنشط من باكستان.

وتم تشكيل ”الجبهة“ بعد قرار حكومة نيودلهي عام 2019 إلغاء الحكم الذاتي الذي كان كشمير يتمتع به على مدى عقود ضمن الدولة الهندية.