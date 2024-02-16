مقتل طالب سوري بقصف أوكراني على روسيا

قتل الطالب السوري محمد شناني، نتيجة رشقة صواريخ أطلقها الجيش الأوكراني بعد ظهر أمس الخميس على مدينة Belgorod البعيدة في الجنوب الغربي الروسي 40 كيلومتراً عن الحدود مع أوكرانيا، ومعه قتل القصف الصاروخي 6 آخرين، بينهم رضيعة عمرها عام واحد، كما أصيب 18 شخصا بجروح وتشوهات، بينهم 5 أطفال.

شناني القتيل بعمر 20 عاماً، كان طالباً يدرس في كلية الأنشطة الاجتماعية والثقافية والإعلامية والمكتبية التابعة لمعهد معروف بأحرف BGIIK تلخيصاً لاسم “معهد بيلغورود الحكومي للفنون والثقافة” وفقاً لما ذكرت إدارته في موقع Telegram التواصلي، ولما ألمت به “العربية.نت” أيضاً من ترجمات ما ورد عن الغارة الصاروخية بوسائل إعلام محلية. كما في فيديوهات إخبارية تحدثت عنها، وأحدها معروض أدناه.

وبحسب أحد المواقع الإخبارية، وهو mockba24 المسكوبي، ذكر بخبره أن الدفاعات الروسية أسقطت 14 صاروخاً، طراز RM-70 Vampire التشيكية الصنع، من المجموعة التي أطلقتها قوات كييف على “بيلغورود” البعيدة 673 كيلومتراً عن موسكو، وأن بعضها دمر مركز تسوق كان شناني يشتري فيه بعض احتياجاته، فيما ورد بخبر وكالة “تاس” للأنباء، أن الطالب السوري كان في محل تجاري مجاور لمركز التسوق، وقضى فيه قتيلاً بفعل صاروخ دمر المحل.

واتصل المعهد بأقارب للطالب في روسيا، بحسب ما ذكرت إدارته ببيان نعته فيه.

بدورها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وصفت قصف المدينة بالصواريخ بأنه “عمل إرهابي آخر”، وقالت إن روسيا ستحيله إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشته.