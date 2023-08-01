الثلاثاء 14 محرم 1445 ﻫ - 1 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل طبيب في قصف روسي على مستشفى في خيرسون

منذ ساعة واحدة
الدمار في خيرسون

الدمار في خيرسون

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولون بمدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، الثلاثاء إن طبيبا لقي حتفه وأصيب فرد من طاقم تمريض جراء قصف روسي على مستشفى بالمدينة.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية رومان مروشكو على تطبيق تيليجرام “اليوم في الساعة 11:10 (0810 بتوقيت جرينتش) شن العدو هجوما آخر على السكان المسالمين في منطقتنا”.

وأظهرت صور نشرها مسؤولون دماء على أرض شرفة وفجوة في سطح وحطاما متناثرا.

ولم يتسن لرويتر التحقق بشكل مستقل من التفاصيل.

وقال مروشكو إن الطبيب الشاب بدأ وظيفته منذ أيام قلائل، وإن الأطباء يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ حياة فرد طاقم التمريض.

وذكر أوليكسندر برودوكن حاكم المنطقة أن قسم الجراحة التابع للمستشفى لحقت به أضرار جراء القصف.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

كوفيسترو الألمانية
كوفيسترو تتوقع ضعف الطلب هذا العام مع استمرار العملاء في خفض المخزون
السفارة الفرنسية في النيجر
بعد أيام من الانقلاب.. فرنسا وإيطاليا تجليان رعاياهما من النيجر
رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة
رئيس أركان الجيش الجزائري يصل روسيا

الأكثر قراءة

فوائد بالجملة لتناول التين والزيتون معا
"معجزة".. تعرف على ما يحدث عند تناول التين والزيتون معا
سالم زهران
سالم زهران يحذر من أمر خطير سيطال المخيمات الفلسطينية والسورية!
أبو أشرف العرموشي
فيديو.. لحظة اغتيال أحد قادة حركة فتح في مخيم عين الحلوة