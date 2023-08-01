مقتل طبيب في قصف روسي على مستشفى في خيرسون

قال مسؤولون بمدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، الثلاثاء إن طبيبا لقي حتفه وأصيب فرد من طاقم تمريض جراء قصف روسي على مستشفى بالمدينة.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية رومان مروشكو على تطبيق تيليجرام “اليوم في الساعة 11:10 (0810 بتوقيت جرينتش) شن العدو هجوما آخر على السكان المسالمين في منطقتنا”.

وأظهرت صور نشرها مسؤولون دماء على أرض شرفة وفجوة في سطح وحطاما متناثرا.

ولم يتسن لرويتر التحقق بشكل مستقل من التفاصيل.

وقال مروشكو إن الطبيب الشاب بدأ وظيفته منذ أيام قلائل، وإن الأطباء يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ حياة فرد طاقم التمريض.

وذكر أوليكسندر برودوكن حاكم المنطقة أن قسم الجراحة التابع للمستشفى لحقت به أضرار جراء القصف.