مقتل طفلة بإطلاق نار في واشنطن

نقلت قناة CNN التلفزيونية، عن الشرطة المحلية، ان إطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن، أسفر عن مقتل طفلة وإصابة خمسة أشخاص بجروح.

الشرطة ذكرت أن الحادث وقع في الساعة 23.00 يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (6.00 من يوم السبت بتوقيت موسكو).

كما أشارت، إلى أن الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات توفيت في المستشفى. ونوهت بأن حالة المصابين، ثلاثة رجال وامرأتان، مستقرة وحياتهم ليست في خطر.

وشددت الشرطة على أنها لم تتمكن حتى الآن من القبض على المذنبين في الحادث. ولا يزال التحقيق مستمرا لتحديد ظروف وملابسات إطلاق النار.