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مقتل طفل وإصابة آخرين بانفجارين في مدينة "جرابلس" شمال سوريا

28 - أبريل - 2021
انفجار في جرابلس- أرشيفية

انفجار في جرابلس- أرشيفية

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قتل طفل وأصيب 14 مدنياً بانفجارين منفصلين ضربا مدينة “جرابلس” بريف حلب الشرقي في سوريا.

مصادر محلية أكدت. أن “دراجة نارية مفخخة انفجرت قرب حاجز لفصائل تدعمها تركيا في المدينة تزامنا مع انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة في المكان ذاته، الامر الذي أدى إلى مقتل الطفل وإصابة 14 مدنيا بجروح”

وذكرت صفحة “الدفاع المدني السوري” أن ” 20 شخصا جرحوا إضافة إلى مقتل الطفل، بعد انفجارين متتابعين مجهولي السبب بسيارة ودراجة نارية وسط مدينة جرابلس”. مشيرة إلى أن “فرقها أسعفت المصابين إلى مشفى المدينة، وأمنت المكان لحماية المدنيين”.

كما، ذكرت وسائل إعلام محلية أن “العبوة كانت مزروعة في سيارة لأحد أفراد ما يعرف بالجيش الوطني، وانفجرت تزامنا مع انفجار الدراجة النارية قرب مقر عسكري لذلك الفصيل”.

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