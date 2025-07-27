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مقتل عدة أشخاص في حادث قطار بألمانيا

منذ 21 دقيقة
المانيا

المانيا

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نقلت وسائل إعلام ألمانية عن مصادر أمنية قولها إن عدة أشخاص لقوا حتفهم عندما خرج قطار ركاب عن مساره في جنوب غرب ألمانيا اليوم الأحد.

وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة شتوتجارت إن هناك عدة إصابات بين نحو 100 راكب كانوا على متن القطار، مؤكدا أن عربتين على الأقل خرجتا عن مسارهما بالقرب من إحدى البلدات.

وكان القطار في رحلة تمتد لمسافة 90 كيلومترا بين مدينتي زيجمارينجن وأولم.

وأظهرت صورة نشرتها وكالة الأنباء الألمانية (دي.بي.إيه) عربات في حالة شبه سليمة لكنها كانت منقلبة على جانبها بعد أن اصطدمت ببعضها بعضا.

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