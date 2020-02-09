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مقتل عسكريين أميركيين في أفغانستان

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قال الجيش الأميركي، السبت، إن عسكريين أميركيين اثنين قتلا، وأصيب ستة آخرون، عندما قام شخص يرتدي زي القوات الأفغانية بإطلاق النار عليهم .

وقال المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان، الكولونيل سوني ليجيت، في بيان إن الحادث الذي وقع في إقليم ننكرهار حدث بعد عودة قوة أميركية أفغانية مشتركة من “مهمة رئيسية لمكافحة التمرد”.

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وأضاف: “ما زلنا نجمع المعلومات، والسبب أو الدافع وراء الهجوم غير معروف في الوقت الحالي”.

وأصبحت “الهجمات الداخلية” سمة متكررة في الصراع الأفغاني رغم تراجعها في السنوات الأخيرة.

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