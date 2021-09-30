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مقتل عشرات الأشخاص جراء فيضانات في جنوب السودان

1 - أكتوبر - 2021
فيضانات السودان

فيضانات السودان

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قتل ما لا يقل عن 20 شخصاً جراء فيضانات وقعت خلال الأشهر الأخيرة وسط هطول أمطار غزيرة لا تزال تعصف بمنطقة نائية من جنوب السودان.

وقال مفوض مقاطعة قوقريال الغربية، فيكتور ويك كور، اليوم الخميس، إن الوفيات بين يوليو وسبتمبر وقعت في مقاطعة واحدة بولاية واراب، وأضاف أن من بين الضحايا أطفال غرقوا عندما انهار منزل غمرته المياه.

ولم يذكر مسؤولون في مناطق أخرى حالات وفاة مرتبطة بالفيضانات.

وتعرضت أجزاء كثيرة من جنوب السودان للفيضانات منذ يوليو، وبعض المناطق مغمورة بالمياه حاليا، وتعد ولايتا الوحدة وجونقلي من بين الأكثر تضررا.

وحتى مقر إقامة الرئيس، سلفا كير، في ولاية واراب شمال غربي البلاد مليء بالمياه، بحسب ما قاله وزير الإعلام، مايكل ماكوي.

وأعلنت مجموعة ترأسها النائب الأول للرئيس، رياك مشار، الأسبوع الماضي حالة الطوارئ العامة بسبب الفيضانات في جميع أنحاء البلاد.

وقال فيكتور ويك كور إن 17 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات في مقاطعته التي يقطنها أكثر من 240 ألف شخص.

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