مقتل عضو بوفد التفاوض الأوكراني مع روسيا

قالت وسائل إعلام أوكرانية إن أحد أعضاء وفد كييف للتفاوض مع روسيا قتل اليوم السبت أثناء محاولة لاعتقاله.

ووفقا لما ذكرته تقارير إعلامية أوكرانية، بحسب موقع روسيا اليوم، وكذلك النائب في البرلمان (الرادا)، ألكسندر دوبينسكي، على قناته في “تليغرام”، فإن كيرييف قد يكون أبدى مقاومة لدى محاولة اعتقاله من قبل السلطات الأوكرانية ما أدى لمقتله، مرجحة أن تكون محاولة الاعتقال كانت على خلفية شبهة ارتكاب خيانة عظمى.

وقالت صحيفة “أوبوزريفاتل” الأوكراني، نقلا عن مصادر لم تسميها، إن “المفاوض الأوكراني الذي شارك في اجتماع غوميل الأول، دينيس كيرييف، قُتل أثناء الاعتقال من قبل جهاز الأمن الأوكراني، وهو مشتبه بالخيانة”.

هذا ولم تصدر حتى الآن معلومات أو تعليقات رسمية حول هذه الأنباء.

وكانت أول جلسة مفاوضات بين وفدين من روسيا وأوكرانيا قد عقدت في مقاطعة غوميل البيلاروسية، أواخر الشهر الماضي، وذلك بهدف التوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا.