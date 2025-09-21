الأثنين 29 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
مقتل عنصري أمن وإصابة ثالث بانفجار عبوة ناسفة في محافظة الأنبار غربي العراق

منذ 5 دقائق
خلية الإعلام الأمني في العراق: مقتل عنصري أمن وإصابة ثالث بانفجار عبوة ناسفة في محافظة الأنبار غربي البلاد

أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، بمقتل عنصري أمن وإصابة ثالث بانفجار عبوة ناسفة في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وأوضحت الخلية، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أن قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب ومديرية الاستخبارات شرعت بتنفيذ واجب تفتيش في منطقة سحول راوة، وهي الموقع الذي شهد قبل أيام ضربة جوية استهدفت مضافات لتنظيم الدولة الإسلامية، وأسفرت عن مقتل مجموعة من عناصر التنظيم.

وأضافت خلية الإعلام الأمني أنه خلال التفتيش تمكنت القوة من معالجة عدد من العبوات الناسفة، إلا أن إحدى العبوات انفجرت أثناء تنفيذ المهمة، مما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة ضابط استخبارات بجروح.

ونشرت منصات عراقية صورا قالت إنها للقتلى الأمنيين.

وسبق أن شنت القوات العراقية خلال السنوات الماضية حملات ضد تنظيم الدولة في صحراء محافظة الأنبار على الحدود مع سوريا والأردن، وذلك بالتعاون مع طيران التحالف الدولي.

وبعد أن أعلنت الحكومة العراقية بنهاية عام 2017 القضاء على تنظيم الدولة عسكريا، تتحدث تقارير عن نشاط محدود للتنظيم وهجمات متفرقة، في حين أعلن الجيش الأميركي مرارا قتله عناصر من التنظيم في العراق.

    المصدر :
  • الجزيرة

