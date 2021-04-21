مقتل فتاة سمراء على يد الشرطة في ولاية أوهايو الأميركية

أعلنت السلطات الجنائية في ولاية أوهايو، عن فتح تحقيق في حادث إطلاق نار من قبل الشرطة أودت بحياة فتاة من أصل أفريقي تبلغ من العمر 15 عاما.

وتعرفت أفراد الأسرة على الفتاة الضحية واسمها ماكية بريانت، بحسب شبكة “أيه بي سي” الأميركية.

وقال رئيس بلدية كولومبوس بولاية أوهايو، أندرو غينتر، إنه ستتم مراجعة لقطات الكاميرا الموجودة على جسد الشرطي الذي أطلق النار، مطالبا السكان بالتزام الهدوء.

وعقب إطلاق النار، تجمع حشد من الناس في مكان الحادث، وعبروا عن استيائهم من الشرطة، وسألوا الضباط المتورطين ما إذا كانوا يرتدون كاميرات الجسد.

وعقب إطلاق النار، تجمع حشد من الناس في مكان الحادث، وعبروا عن استيائهم من الشرطة، وسألوا الضباط المتورطين ما إذا كانوا يرتدون كاميرات الجسد.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن الشرطة أنها تلقت مكالمة الساعة 4:35 مساء حول محاولة طعن في شارع ليغيون لين، حيث قال المتصل إن امرأة كانت تحاول طعنه ثم أغلق المكالمة.

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث الساعة 4:45 مساء، ثم تورط ضابط في إطلاق نار مميت.

وقالت الشرطة إنه “تم السماح لمسعفي مقاطعة كولومبوس، بالحضور إلى الموقع الساعة 4:46 مساء”.

وأضافت أنه تم نقل الفتاة في حالة حرجة إلى المستشفى حيث أعلن وفاتها الساعة 5:21 مساء.

ولم يصب أي شخص آخر، بحسب الشرطة التي لم تقدم أي معلومات عن ملابسات إطلاق النار.

لكن خالة الفتاة دعت إلى مظاهرات، وهو ما استجاب له مواطنون في المدينة، حيث تستمر المظاهرات حاليا.

وجاء الحادث قبل دقائق قليلة من النطق بالحكم على الضابط ديريك شوفين، حيث أدانته هيئة محلفين بقتل جورج فلويد في مايو الماضي.

وأثار مقتل فلويد، في مايو الماضي، احتجاجات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كولومبوس التي وقع فيها حادث مقتل الفتاة.

وأدين شوفين بالتهم الثلاث الموجهة إليه: القتل والقتل غير العمد والعنف المتعمد، إذ تسبب الشرطي السابق بوفاة فلويد عندما ضغط بركبته على رقبة الأميركي من أصل أفريقي، البالغ من العمر 40 عاما، لأكثر من تسع دقائق، في 25 مايو 2020.

كما جاء حادث الثلاثاء، بعد أيام من مقتل، شاب أميركي أسود، يدعى دونتي رايت، على يد شرطية بيضاء خلال إجراءات تدقيق مرور عادية في بروكلين سنتر، إحدى ضواحي مينيابوليس.

وقالت الشرطية كيم بورتر (48 عاما) إنها خلطت بين مسدسها وصاعقها الكهربائي

وفي حادث منفصل، أعلنت شرطة ولاية نيويورك، اعتقال رجل، الثلاثاء، تعتقد الشرطة أنه أطلق النار على ثلاثة أشخاص، ما أدى إلى مقتل شخص، بحسب ما أفادت شبكة “سي أن أن”.

ووقع إطلاق النار في مكتب مدير في الطابق العلوي من متجر بقالة في نيويورك.

وقالت الشرطة إن مئات الأشخاص كانوا داخل المتجر.