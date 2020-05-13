مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

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قتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاما وأصيب 4 شبان برصاص الجيش الإسرائيلي، في مخيم الفوار بمحافظة الخليل بالضفة الغربية، حسبما قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء.

وعرفت الوزارة الفتى باسم زيد فضل قيسية، وقالت إنه قتل “برصاصة مباشرة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفوار”.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن “من بين المصابين هناك إصابة في الصدر وأخرى في البطن والبقية في الأطراف السفلية”.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “اندلعت الليلة الماضية أعمال شغب عنيفة خلال اعتقال مطلوبين في مخيم الفوار قرب الخليل، حيث ألقى مخربون زجاجات حارقة وعبوات ناسفة ضد القوات. القوات ردت باستخدام وسائل تفريق المظاهرات وبرصاص حي”.

وأضاف في تغريدة على “توتير”: “نتيجة أعمال الشغب، أصيب جندي بجروح طفيفة كما وردت تقارير عن مقتل فلسطيني وإصابة عدد آخر”.

وقال سكان من مخيم الفوار إن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم الواقع جنوب مدينة الخليل في ساعة مبكرة من الأربعاء، حيث حدثت مواجهات مع شبان المخيم