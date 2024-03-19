استشهاد قائد شرطة النصيرات في غارة إسرائيلية استهدفت مركبته

أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، عن مقتل أبو النور البيومي، قائد شرطة النصيرات، في هجوم جوي إسرائيلي استهدف مركبته بالقرب من مقر وكالة الغوث “الأونروا” في مخيم اللاجئين النصيرات وسط قطاع غزة، كما افيد عن وقوع عدد من القتلى في الهجوم.

ووفقاً للتقارير، كلفت “حماس” مهمة قائد الشرطة في النصيرات بتأمين شاحنات المساعدات التي تدخل مدينة غزة.

ويأتي مقتل البيومي بعد مقتل رائد البنا – رئيس قسم التحقيقات في شرطة غزة – صباح اليوم، في هجوم جوي إسرائيلي استهدف منزله في مدينة جباليا شمال غزة، وأضافت التقارير بأن زوجته وأبناءه قتلوا أيضاً في الهجوم.

وذكرت التقارير الفلسطينية أيضاً أن البنا كلف بمهمة حراسة شاحنات المساعدات الإنسانية، وكلف بحراسة الشاحنات التي تصل الى مخيم جباليا.

وتأتي هذه الاستهدافات بعد أن تدخل العديد من وجهاء العشائر وهيئات المجتمع المدني في القطاع للمطالبة بتوفير الأمن لقوافل المساعدات الإنسانية، وفقا لمصادر في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.