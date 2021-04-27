الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني... خلال مهمة أمنية

27 - أبريل - 2021
الحرس الثوري الايراني

الحرس الثوري الايراني

A A A
طباعة المقال

أعلنت وكالة “فارس” عن مقتل قائد بالحرس الثوري، يدعى الرائد وحيد زرافشان، خلال مهمة أمنية.

وبينما لم تكشف الوكالة عن طببعة المهمة، إلا أنها قالت إن الحادث وقع في منطقة أشنوية، شمال غربي إيران، حيث تشهد تلك المنطقة دوما اشتباكات بين الحرس الثوري والمجموعات الكردية المعارضة للنظام الإيراني التي تتخذ من الجبال الحدودية مع العراق مقرات لها.

ووفقا للوكالة، فقد قتل الرائد زرافشان الذي كان يتولى قيادة الكتيبة 310 التابعة لفيلق أوشنويه للحرس الثوري، ظهر الاثنين، في الحادث الأمني الذي وصفته بالأليم.

وفي الأسبوع الماضي قام بعض المسلحين المجهولين بقتل اثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني، حسب ما ذكرت وكالة أنباء “إرنا” الرسمية الإيرانية.

كما قتل أفراد من الحرس الثوري مسلحين اثنين، وأصابوا عدداً من شركائهم في تبادل لإطلاق النار وقع ليل الأربعاء بالقرب من بلدة مريوان الكردية قرب الحدود العراقية.

وأضاف التقرير أن عدة أعضاء آخرين في المجموعة التي اشتبكت مع الحرس الثوري فروا من موقع الاشتباك.

وذكر التقرير كذلك أن القتلى من الحرس الثوري هما عثمان جهاني وناصر أميني، دون الكشف عن رتبتيهما.

وقالت وكالة الأنباء إنهما دفنا اليوم الخميس في مقبرة مريوان، ما يشير إلى أنهما من القوات المحلية للحرس الثوري.

وتشهد المنطقة الكردية الإيرانية معارك بين الحين والآخر بين القوات الإيرانية وانفصاليين أكراد، بالإضافة إلى مسلحين مرتبطين بتنظيم “داعش”.

وفي ديسمبر الماضي، قتل مسلحون مجهولون ثلاثة من حرس الحدود الإيرانيين في المنطقة الكردية بالقرب من الحدود الشمالية الغربية للبلاد مع تركيا.

وقالت إيران في يوليو إن “إرهابيين” قتلوا شخصين وجرحوا ثالثا في هجوم في منطقة كردية.

وفي يونيو، هاجمت إيران قواعد للمتمردين الأكراد الإيرانيين في شمال العراق، وذلك بحسب “العربية”.

    المزيد من أخبار العالم

    فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زيلينسكي بحث مع بايدن الخطوات التالية في الحرب ضد روسيا
    غارات إسرائيلية على سوريا (أرشيفية)
    ضربات إسرائيلية مركزة على مواقع للميليشيات الإيرانية بريف حماة الغربي
    البنك المركزي المصري
    المركزي المصري يرفع الحد الأقصى للسحب النقدي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي