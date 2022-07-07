مقتل متعاون مع حزب الله باستهداف إسرائيلي شمال القنيطرة

قُتل شخص يعمل بمجال الرصد والاستطلاع لصالح “حزب الله اللبناني، جراء استهدافه من قبل مسيّرة إسرائيلية في بلدة حضر الحدودية مع الجولان السوري المحتل، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فيما كشفت مصادر مطلعة أن المستهدف يعمل في مجال الرصد والاستطلاع لصالح حزب الله في بلدة حضر الحدودية مع الجولان، حيث جرى استهدافه من قِبل المسيّرة الإسرائيلية أثناء تواجده قرب منزله الواقع في منطقة مقلع هادي غرب بلدة حضر.

مناشير تحذيرية

وسبق للمسيّرات الإسرائيلية أن قامت بإلقاء مناشير ورقية على عدة مواقع في محافظة القنيطرة، حذرت من خلالها قوات النظام والميليشيات الإيرانية من الاقتراب من مناطق وقف إطلاق النار، كما دعت عناصر النظام والأهالي لعدم التعاون مع حزب الله.

يذكر أن هذا الاستهداف الإسرائيلي هو الـ17 على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجديد (2022).

“هنغارات سابقة لتربية الحيوانات”

وفي الثاني من يوليو الحالي، دوت عدة انفجارات عنيفة ضمن مناطق في ريف محافظة طرطوس قرب وعند الحدود مع لبنان، ناجمة عن استهداف جوي إسرائيلي طال مواقع في منطقة الحميدية ومحيطها جنوبي طرطوس قرب الحدود، وفق المرصد.

وجرى استهداف “هنغارات سابقة لتربية الحيوانات” في المنطقة من المرجح أن حزب الله اللبناني يستخدمها عسكرياً وتجارياً، ما أدى لأضرار مادية فادحة.

كما تعرض شاب لكسر بالقدم جراء إصابته بشظايا في محيط المواقع المستهدفة، بالإضافة لإصابة امرأة برضوض.

فيما لم تسمع أصوات مضادات الدفاع الجوي التابع للنظام حيث كان الاستهداف مباغتا.