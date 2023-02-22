الأربعاء 2 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023 |
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مقتل مدنيين في قصف روسي على خيرسون

منذ 8 دقائق
قصف على خيرسون- أرشيفية

قصف على خيرسون- أرشيفية

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قال مسؤولون إن مدنيين قُتلا في قصف روسي على منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، الأربعاء، فيما أصيب اثنان في هجوم صاروخي على خاركيف بشمال شرق البلاد.

وقال حاكم منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين إن امرأة عمرها 81 عاما ورجلا عمره 68 عاما قُتلا خلال قصف على قرية نوفوتياهينكا على بعد 40 كيلومترا من مدينة خيرسون.

وأفاد مسؤولون محليون بأن مدنيين أصيبا بجروح طفيفة في ضربات صاروخية استهدفت منشآت صناعية في خاركيف على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود مع روسيا.

وكثيرا ما تتعرض المدينة، وهي ثاني أكبر مدن أوكرانيا، للقصف منذ بدء الغزو الروسي قبل عام.

واستعادت أوكرانيا السيطرة على خيرسون في نوفمبر تشرين الثاني بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من وقوعها في قبضة القوات الروسية التي استولت عليها بعد وقت قصير من الغزو. وتتعرض المنطقة الآن لقصف مستمر تقريبا من القوات الروسية على الجانب الآخر من نهر دنيبرو.

ويشهد شرق أوكرانيا بعضا من أشرس معارك الحرب ويتوقع مسؤولون أوكرانيون أن تكثف روسيا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة في الأيام المقبلة مع حلول الذكرى الأولى لبدء الغزو يوم الجمعة.

ولم يتسن لرويترز التحقق من الموقف في ساحة المعركة بشكل مستقل.

    المصدر :
  • رويترز

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