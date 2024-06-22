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مقتل مدنيين في هجوم روسي على مدينة خاركيف الأوكرانية

منذ ساعة واحدة
خاركيف الأوكرانية - رويترز

خاركيف الأوكرانية - رويترز

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قال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف إن هجوما روسيا على مدينة خاركيف الأوكرانية أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين على الأقل اليوم السبت.

وأضاف أن القوات الروسية قصفت أحياء سكنية بالقنابل الموجهة.

وذكر سينيهوبوف في منشور على تلغرام أن عمال الإنقاذ موجودون في الموقع.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

    المصدر :
  • رويترز

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