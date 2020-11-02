مقتل مدني وإصابة آخرين في قصف شنته القوات الأذربيجانية على أرمينيا

قتل مدني وأصيب آخران في قصف شنته القوات الأذربيجانية على أرمينيا، في تصعيد خطير بعد أسابيع من القتال حول منطقة ناغورنو قره باغ المتنازع عليها.

وتحدثت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، الاثنين، عن احتمال أن تكون ارتكبت جرائم حرب في النزاع في إقليم ناغورنو قره باغ بسبب هجمات طاولت سكانا مدنيين “من دون تمييز”.

وأثارت الاشتباكات مخاوف من اندلاع حرب شاملة تتدخل فيها روسيا إلى جانب أرمينيا وتركيا التي تدعم أذربيجان.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان على تويتر “أطلق الجانب الأذربيجاني نيران المدفعية باتجاه مواقع القوات المسلحة الأرمينية وبلدة دافيت بيك”.

وتخوض الدولتان السوفياتيتان السابقتان قتالا عنيفا منذ أكثر من شهر حول قره باغ، منطقة في أذربيجان يسيطر عليها الانفصاليون الأرمن منذ تفكك الاتحاد السوفياتي.

وتخوض الدولتان صراعا مريرا على قره باغ منذ الحرب التي جرت حول الإقليم الجبلي في التسعينيات وخلفت 30 ألف قتيل.

واندلعت الاشتباكات الحالية في 27 سبتمبر واستمر القتال على الرغم من عدة محاولات دولية لإقرار وقف لإطلاق النار.

وتأكد مقتل أكثر من 1300 شخص منذ اندلاع النزاع الحالي وتشريد الآلاف من الجانبين. ويُعتقد أن العدد الحقيقي للقتلى أعلى لأن أذربيجان لا تعلن عن قتلاها العسكريين.

وشجبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الاثنين الهجمات “العشوائية” المستمرة على المناطق المدنية، محذرة أرمينيا وأذربيجان من أن مثل هذه الهجمات قد ترقى إلى “جرائم حرب”.