مقتل مدني وإصابة 5 في هجوم صاروخي روسي على مدينة سومي الأوكرانية

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن روسيا شنت هجوما صاروخيا على مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا مساء (السبت 29-7-2023) مما أدى إلى مقتل أحد المدنيين وإصابة خمسة آخرين.

وأضافت الوزارة على تطبيق تيليجرام “خلال مساء 29 يوليو، أصاب صاروخ للعدو مؤسسة تعليمية .. لقي مدني واحد على الأقل حتفه وأصيب خمسة آخرون”.

كانت القوات الروسية قد دخلت منطقة سومي بعد وقت قصير من غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير شباط العام الماضي، لكن القوات الأوكرانية تمكنت بعد ذلك ببضعة أسابيع فقط من استعادة السيطرة على المنطقة.

ونشرت الشرطة الأوكرانية مقطعا مصورا على تيليجرام يظهر فيه شخص محمولا على محفة ومبنى منهار وأشجار مدمرة.

من جهته، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، إن روسيا نفذت بعض الضربات “الوقائية” بعد “هجوم إرهابي” شنته أوكرانيا على جسر القرم وتسبب في وقوع أضرار.

وقال بوتين إنه لا توجد تغييرات بالغة ولا تكثيف للإجراءات على الجبهة الأوكرانية في الوقت الحالي.