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مقتل مسؤول موال لروسيا قرب خيرسون

منذ 5 ثواني
خريطة تظهر تموضع منطقة خيرسون الأوكرانية

خريطة تظهر تموضع منطقة خيرسون الأوكرانية

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قالت الإدارة المحلية التي عينتها روسيا إن مسؤولا محليا بمنطقة تخضع لسيطرة القوات الروسية في خيرسون جنوب أوكرانيا قُتل (الخميس 22-12-2022) في هجوم بسيارة ملغومة.

وألقت الإدارة بمسؤولية قتل المسؤول المحلي آندري شتيبا على من وصفتهم بأنهم “إرهابيون أوكرانيون”.

ولم يصدر تعليق بعد من السلطات الأوكرانية على الواقعة.

وأشارت تقارير في وسائل إعلام أوكرانية لمقتل شتيبا بأنه “من المحتلين” وبأنه تواطأ بشكل نشط مع القوات الروسية.

وشتيبا هو الأحدث في عدد من المسؤولين الذين عينتهم روسيا وقتلوا في ظروف غامضة.

وفي نوفمبر تشرين الثاني لقي كيريل شتريموسوف نائب رئيس الإدارة المحلية المعينة من روسيا في خيرسون حتفه في حادث سير رغم أنه كان يستقل سيارة مدرعة بينما قُتل أو أُصيب مسؤولون آخرون عينتهم روسيا في انفجارات قنابل.

    المصدر :
  • رويترز

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