الأحد 6 شعبان 1444 ﻫ - 26 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل مستوطنين في إطلاق نار جنوبي نابلس

منذ 16 دقيقة
عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي

عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولون إسرائيليون إن مسلحا فلسطينيا قتل اثنين من المستوطنين اليهود في سيارتهما بالضفة الغربية المحتلة (الأحد 26-2-2023).

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة التي تتزامن مع عقد اجتماع لمسؤولين أمنيين إسرائيليين وفلسطينيين في الأردن لبحث سبل تهدئة التوترات.

وقال مسعفون إن الهجوم وقع قرب بلدة حوارة التي تشهد احتكاكات متكررة بين الفلسطينيين والمستوطنين وإن القتيلين في العشرينات من العمر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يطارد المسلح.

من جهته دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى اجتماع أمني عاجل سارع رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يوسي داغان إلى مطالبة وفد إسرائيل بالانسحاب من اجتماع العقبة، داعيا الحكومة الإسرائيلية للانتقام من الفلسطينيين.

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بوركينا فاسو
فرنسا تحذر مواطنيها في بوركينا فاسو: لا تسافروا إلا للضرورة القصوى!
عناصر من الشرطة الإيرانية
إنتفاضة إيران
اتهمتها بالتجسس.. إيران تفرج عن إسبانية بعد سجنها ثلاثة أشهر
لحظات من الرعب.. فيديو لانهيار ترابي يدفن عشرات العمال قرب منجم في الصين

الأكثر قراءة

الشيخ أحمد شعيب الرفاعي
نهاية مأسوية للشيخ الرفاعي… ما هي الخلفيات؟
الشيخ أحمد شعيب الرفاعي
العثور على سيارة الشيخ الرفاعي... ماذا في التفاصيل؟
سيارة الشيخ الرفاعي
بعد الاعتراف بقتل الشيخ الرفاعي.. القوى الأمنيّة تتوجّه إلى ضهور حسين