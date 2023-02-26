مقتل مستوطنين في إطلاق نار جنوبي نابلس

قال مسؤولون إسرائيليون إن مسلحا فلسطينيا قتل اثنين من المستوطنين اليهود في سيارتهما بالضفة الغربية المحتلة (الأحد 26-2-2023).

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة التي تتزامن مع عقد اجتماع لمسؤولين أمنيين إسرائيليين وفلسطينيين في الأردن لبحث سبل تهدئة التوترات.

وقال مسعفون إن الهجوم وقع قرب بلدة حوارة التي تشهد احتكاكات متكررة بين الفلسطينيين والمستوطنين وإن القتيلين في العشرينات من العمر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يطارد المسلح.

من جهته دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى اجتماع أمني عاجل سارع رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يوسي داغان إلى مطالبة وفد إسرائيل بالانسحاب من اجتماع العقبة، داعيا الحكومة الإسرائيلية للانتقام من الفلسطينيين.