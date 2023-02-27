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مقتل مستوطن بعد تعرضه لإطلاق نار في أريحا بالضفة الغربية

منذ 20 ثانية
تظاهرات ضد حركة الاستيطان الاسرائيلي في الضفة (رويترز)

تظاهرات ضد حركة الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية (رويترز)

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قتل مستوطن إسرائيلي متأثراً بجراحه بعدما تعرض لإطلاق نار في أريحا بالضفة الغربية المحتلة، بحسب “العربية”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، الاثنين، وقوع إطلاق نار عند مستوطنة في الضفة الغربية قرب البحر الميت.

وأفادت صحيفة “هآرتس” بإصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في إطلاق النار.

فيما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن مطلق النار نفذ هجوما ثانيا عند مستوطنة ألموغ قرب موقع الهجوم الأول، بحسب تقارير أولية.

وقالت الصحيفة إن الهجوم الثاني لم يسفر عن وقوع إصابات.

في سياق آخر، تجددت أعمال عنف في بلدة حوارة بالضفة الغربية.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت، أمس الأحد 26\2\2023، بإصابة عشرات المواطنين في هجوم لمستوطنين إسرائيليين على أكثر من بلدة وقرية بالضفة الغربية.

وقالت الوكالة إن هجوم المستوطنين تحت حماية القوات الإسرائيلية أسفر أيضا عن إحراق عدة منازل ومنشآت ومركبات في بلدة حوارة.

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