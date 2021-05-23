الأثنين 12 شوال 1442 ﻫ - 24 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل مستوطِنة متأثرة بجراحها أثر صواريخ أطلقت من غزة

منذ 6 ساعات
اطلاق صواريخ - ارشيفية

اطلاق صواريخ - ارشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلنت وسائل إعلام عبرية، الأحد، عن مقتل مستوطِنة إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها قبل أيام، جراء صواريخ المقاومة التي أطلقت من قطاع غزة، خلال جولة التصعيد بين إسرائيل وغزة .

وأشارت صحيفة (هآرتس)، إلى أنه بذلك، ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين خلال المعركة الأخيرة، إلى 13 شخصاً، على حد زعمها.

واستمر الاحتلال في حربه على القطاع لمدة،11 يوماً، تخللها قصف من طائرات الاحتلال للعديد من الأهداف في قطاع غزة، من ضمنها المواطنين المدنيين ومنازلهم والأبراج، والمكاتب الصحفية والإعلامية، والمقرات الأمنية.

وأسفر قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال المعركة، عن استشهاد 248 مواطناً، بالإضافة الى 1900 إصابة، كذلك تدمير المنشآت السكنية والصحية والزراعية، والتي بلغ عددها 1800 منشأة.

ويستمر وقف إطلاق النار الأحد، لليوم الثالث على التوالي، بين إسرائيل وفصائل المقاومة فلسطينية في قطاع غزة، في حين أفاد مسؤولون أنّ وسطاء مصريين تشاوروا مع الجانبين لتثبيت الهدنة.

ونقلت “رويترز” عن مسؤولين من حماس قولهم: إن مصر، التي توسطت لوقف القتال بدعم من الولايات المتحدة، “أرسلت وفدًا إلى إسرائيل يوم الجمعة لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار على أن يشمل ذلك مساعدة الفلسطينيين في غزة”.

    المزيد من أخبار العالم

    قوات الاحتلال توقف طفلاً
    الحياة في ظل الاحتلال… البؤس هو قلب النزاع
    صواريخ من غزة
    ضابط إسرائيلي: حماس انتصرت والحرب المقبلة ستكون أكبر بمئات المرات
    بلينكن
    بلينكن: لا بديل عن حل الدولتين لضمان مستقبل ديمقراطي لإسرائيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الفنان سمير غانم
    كل ما تود معرفته عن “الفطر الأسود” الذي أنهى حياة سمير غانم
    البيض
    احذروا تخزين البيض في باب الثلاجة… قد يشكل خطرا كبيرا
    الدولار
    قفزة لدولار السوق السوداء… إليكم التفاصيل