مقتل مستوطِنة متأثرة بجراحها أثر صواريخ أطلقت من غزة

أعلنت وسائل إعلام عبرية، الأحد، عن مقتل مستوطِنة إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها قبل أيام، جراء صواريخ المقاومة التي أطلقت من قطاع غزة، خلال جولة التصعيد بين إسرائيل وغزة .

وأشارت صحيفة (هآرتس)، إلى أنه بذلك، ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين خلال المعركة الأخيرة، إلى 13 شخصاً، على حد زعمها.

واستمر الاحتلال في حربه على القطاع لمدة،11 يوماً، تخللها قصف من طائرات الاحتلال للعديد من الأهداف في قطاع غزة، من ضمنها المواطنين المدنيين ومنازلهم والأبراج، والمكاتب الصحفية والإعلامية، والمقرات الأمنية.

وأسفر قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال المعركة، عن استشهاد 248 مواطناً، بالإضافة الى 1900 إصابة، كذلك تدمير المنشآت السكنية والصحية والزراعية، والتي بلغ عددها 1800 منشأة.

ويستمر وقف إطلاق النار الأحد، لليوم الثالث على التوالي، بين إسرائيل وفصائل المقاومة فلسطينية في قطاع غزة، في حين أفاد مسؤولون أنّ وسطاء مصريين تشاوروا مع الجانبين لتثبيت الهدنة.

ونقلت “رويترز” عن مسؤولين من حماس قولهم: إن مصر، التي توسطت لوقف القتال بدعم من الولايات المتحدة، “أرسلت وفدًا إلى إسرائيل يوم الجمعة لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار على أن يشمل ذلك مساعدة الفلسطينيين في غزة”.