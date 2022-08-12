مقتل مسلح حاول اقتحام مقر الـ "FBI" في أوهايو الأمريكية

قال مسؤولون إن مسلحا حاول اقتحام مبنى مكتب التحقيقات الاتحادي في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو قُتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة يوم الخميس بعد مطاردة بسيارة ومواجهة طويلة في حقل ذرة.

ولم تحدد الشرطة بعد هوية القتيل ولم تعلق خلال مؤتمرين صحفيين على دوافعه. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز وقناة إن بي سي الإخبارية عن مصادر غير محددة أنها حددت هوية الرجل على أنه ريكي شيفر (42 عاما).

قال مراسل إن بي سي، نقلا عن اثنين من مسؤولي إنفاذ قانون على تويتر، إن المشتبه به كان في مبنى الكونجرس الأمريكي في واشنطن خلال هجوم من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في السادس من يناير كانون الثاني 2021.

بدأت حادثة أوهايو في وقت مبكر أمس الخميس عندما فشل المشتبه به في دخول مرفق فحص الزائرين التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي. وقال المكتب إنه فر بعد ذلك من المنطقة في سيارة بيضاء متجها شمالا على الطريق السريع 71.

وقال ناثان دينيس المتحدث باسم دورية الطرق السريعة بولاية أوهايو في إفادة صحفية إن مطاردة أعقبت ذلك وأطلق المشتبه فيه النار من سلاحه على أحد أفراد شرطة الولاية.

وأضاف أن السيارة توقفت في النهاية وحدث تبادل إطلاق نار بين المشتبه به وضباط الشرطة. وأشار إلى أنه لم يصب أي من رجال الشرطة.

تعرض مكتب التحقيقات الاتحادي لتهديدات عبر الإنترنت منذ أن فتشت عناصره منزل ترامب في فلوريدا يوم الاثنين كجزء من تحقيق في وثائق أزيلت من البيت الأبيض عندما غادر منصبه في يناير كانون الثاني 2021.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن اثنين من مسؤولي إنفاذ القانون لم تذكر هويتهما على دراية بالموضوع، إن المحققين يبحثون ما إذا كان المشتبه به على صلة بجماعات متطرفة.