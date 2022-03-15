مقتل مصور تابع لفوكس نيوز الأمريكية في أوكرانيا

أعلنت قناة فوكس نيوز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل بيار زاكروفسكي المصور الذي يعمل لحسابها في أوكرانيا.

وأكدت المديرة التنفيذية لفوكس نيوز سوزان سكوت، في بيان مقتل زاكروفسكي وإصابة زميله بينجامين هول عندما أصيبت العربة التي كانا بداخلها بإطلاق نار في هورنيكا، قرب كييف الإثنين.

وكانت القناة قالت في بيان سابق أمس الاثنين أرسل إلى موظفيها، إن مراسلها للشؤون الخارجية، بنيامين هول، “أصيب أثناء تجمع إخباري خارج كييف في أوكرانيا”.

وأضافت: “لدينا حد أدنى من التفاصيل في الوقت الحالي، لكن بن في المستشفى وتعمل فرقنا على الأرض على جمع معلومات إضافية مع تطور الموقف بسرعة”.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن أحدث حصيلة مؤكدة للضحايا المدنيين في أوكرانيا تبلغ 691 قتيلا و1143 مصابا منذ بدء الغزو الروسي قبل 20 يوما.

وارتفعت حصيلة القتلى المدنيين الجديدة، والتي تضم 48 طفلا، من 636 قتيلا مدنيا طبقا للتقرير السابق يوم الاثنين. ويرصد مراقبون لحقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة عدد القتلى والمصابين في البلاد.

وقالت الأمم المتحدة إنه يُعتقد بأن العدد الفعلي للقتلى المدنيين “أكبر بكثير” بسبب القتال العنيف في بعض المناطق ولتأخر الإبلاغ غن الضحايا من إيزيوم في منطقة خاركيف، ومدينة ماريوبول في جنوب البلاد وفولنوفاخا في إقليم دونيتسك.

في الأسبوع الماضي ، تم إجلاء طاقم سكاي نيوز من أوكرانيا وإعادتهم إلى المملكة المتحدة بعد إطلاق النار على فريق من خمسة صحفيين من قبل “فرقة موت” روسية مشتبه بها. وتعرض الصحفيان للهجوم أثناء تواجدهما في سيارة بعد محاولتهما زيارة بوتشا ، وهي بلدة بالقرب من كييف ، دون جدوى.

وأصيب ستيوارت رامزي ، كبير مراسلي سكاي نيوز ، برصاصة في أسفل الظهر ، وأصيب عامل الكاميرا ريتشي موكلر مرتين مرتديًا سترته الواقية من الرصاص. تمكنت المجموعة في النهاية من الفرار من السيارة ووجدت ملجأً في مرآب قريب حيث تم إنقاذهما لاحقًا من قبل الشرطة الأوكرانية.