مقتل مصور صحفي فرنسي في هجوم بمسيرة روسية في شرق أوكرانيا

مبنى سكني أصيب خلال غارة عسكرية روسية، في مدينة خيرسون الواقعة على خط المواجهة في أوكرانيا، 2 أكتوبر 2025. رويترز

قال الجيش الأوكراني إن هجوما بطائرة مسيرة روسية أسفر عن مقتل مصور صحفي فرنسي اليوم الجمعة في شرق أوكرانيا على خط المواجهة في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة مع روسيا.

وذكر الجيش في منشور على فيسبوك أن المصور الصحفي أنطوني لاليكان قُتل في غارة بطائرة مسيرة. وأصيب المصور الأوكراني المرافق له هريهوري إيفانتشينكو في الحادث.

وأوضح البيان أن الرجلين كانا يرتديان معدات واقية وسترات مدرعة تشير بوضوح إلى أنهما كانا صحفيين.

وقال رئيس الاتحاد الأوكراني للصحفيين سيرهي توميلينكو لوسائل الإعلام الأوكرانية إن لاليكان قُتل بالقرب من بلدة دروزكيفكا، وهي واحدة من أكثر القطاعات سخونة في خط الجبهة الممتد بطول 1250 كيلومترا في منطقة دونباس الأوكرانية.

وقال الاتحاد الأوروبي للصحفيين إنها المرة الأولى التي يُقتل فيها صحفي بطائرة مسيرة في النزاع. وقال الاتحاد إن 17 صحفيا لقوا حتفهم في منطقة القتال منذ أن غزت روسيا جارتها في فبراير شباط 2022.