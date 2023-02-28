مقتل مواطن أميركيّ في إطلاق نار في الضفّة الغربيّة.. وواشنطن تُعلّق

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أنّ إسرائيليًا قُتل في أعمال عنف وقعت في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة يحمل أيضًا الجنسية الأميركية.

وأدان برايس “القتل المروّع لشقيقين إسرائيليين قرب نابلس ولإسرائيلي قرب أريحا تفيد معلوماتنا بأنه مواطن أميركي أيضًا”، كما أدان “العنف العشوائي الواسع النطاق الذي مارسه مستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين في أعقاب عمليات القتل”.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت مقتل مستوطن متأثرًا بجراحه بعدما تعرّض لإطلاق نار في أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

فيما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن مطلق النار نفذ “هجومًا ثانيًا” عند مستوطنة ألموغ قرب موقع الهجوم الأول، بحسب تقارير أولية، وقالت إن الهجوم الثاني لم يسفر عن وقوع إصابات.