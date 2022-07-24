الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
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مقتل مواطن كندي في أوكرانيا

منذ 33 دقيقة
آثار القصف الروسي على أوكرانيا

آثار القصف الروسي على أوكرانيا

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قالت كندا،الأحد، إن مواطنا كنديا لقي حتفه مؤخرا في أوكرانيا، وأشار تقرير إعلامي إلى أن الكندي المتوفى كان مع مواطنين أمريكيين توفيا في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكندية اليوم الأحد إن إدارة “الشؤون الدولية الكندية على علم بوفاة كندي في أوكرانيا. المسؤولون القنصليون على اتصال بالعائلة ويقدمون المساعدة القنصلية”. وأضاف أنه لن يتم إعلان المزيد من التفاصيل مراعاة لاعتبارات الخصوصية.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية وفاة مواطنين أمريكيين أمس السبت. ولم تقدم التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية ووزارة الخارجية الكندية أي تفاصيل حول كيفية وقوع الوفيات أو ملابساتها.

وقال حاكم منطقة خاركيف، الخميس، إن شخصين قتلا وأصيب 19 آخرون في قصف روسي على مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا.

وقال الحاكم أوليه سينيهوبوف إن أربعة مصابين في حالة خطيرة.

وتنفي روسيا، التي غزت أوكرانيا يوم 24 فبراير شباط فيما وصفته بأنها عملية عسكرية خاصة، استهداف المدنيين عمدا لكن هجماتها دمرت بلدات ومدنا أوكرانية.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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