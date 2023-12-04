مقتل نائب قائد الفيلق الرابع عشر بالجيش الروسي في أوكرانيا

قال مسؤول إقليمي كبير (الاثنين 4-12-2023) إن الميجور جنرال فلاديمير زافادسكي، نائب قائد الفيلق الرابع عشر بالجيش الروسي، قُتل في أوكرانيا.

وقال أليكساندر جوزيف حاكم مدينة فورونيج الروسية إن زافادسكي قُتل في “موقع قتال في منطقة العملية الخاصة” دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتستخدم روسيا مصطلح “عملية عسكرية خاصة” لوصف حربها مع أوكرانيا التي تقترب الآن من نهاية عامها الثاني.

وقال موقع (آي.ستوريز) للصحافة الاستقصائية إن زافادسكي هو الميجور جنرال السابع الذي تؤكد روسيا وفاته والضابط الكبير رقم 12 الذي تُعلن وفاته منذ بداية الحرب.

وندر تعرض كبار الضباط الروس للقتل مع تقدم الحرب. ويرجع محللون عسكريون السبب وراء تعرض كبار الضباط الروس للقتل إلى نجاح الجيش الأوكراني في اعتراض الاتصالات الروسية المتساهلة.

وقال جوزيف إن زافادسكي كان ضابطا حاصلا على كثير من الأوسمة وقائد دبابة سابقا، مضيفا أن وفاته خسارة فادحة تسببت في “ألم بالغ”.