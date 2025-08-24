الأحد 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل واحد على الأقل في انفجار اسطوانة غاز بمتجر ألعاب في موسكو

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2025 1:50 مساءً
علم روسيا

علم روسيا

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالات أنباء روسية أن شخصا واحدا على الأقل قُتل اليوم الأحد جراء انفجار اسطوانة غاز في متجر ألعاب شهير في موسكو.

وقع الانفجار في (متجر الأطفال المركزي) بساحة لوبيانكا قرب مقر جهاز الأمن الاتحادي الروسي. ويعرف غالبية الروس المتجر باسم (ديتسكي مير).

وقال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو “للأسف، وفقا للمعلومات الأولية، ونتيجة للحادث، هناك قتيل وأصيب بعض الأشخاص بجروح”.

وأوضحت وكالات الأنباء أن السلطات أخلت المبنى الذي يضم أيضا دار سينما وعددا من المطاعم والمتاجر الأخرى.

وذكرت قناة ماش على تيليغرام أن اسطوانة معبأة بغاز الهيليوم انفجرت هناك.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

محطة كورسك النووية الروسية - رويترز
حاكم كورسك: هجمات أوكرانيا على محطة كورسك تهدد السلامة النووية
رجل فلسطيني يركب دراجة بينما يتصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية في مدينة غزة، 24 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
إسرائيل تقصف أطراف مدينة غزة وتتوعد بالمضي في الهجوم
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: تنظيم أول منتدى ليبي أمريكي للطاقة قريبا

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
احتضان وطني لسلام... وتوقيف إبن نائب سابق في "الحزب"
وزارة الشباب والرياضة
قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!
علم لبنان
حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!