مقتل واحد على الأقل في انفجار اسطوانة غاز بمتجر ألعاب في موسكو

ذكرت وكالات أنباء روسية أن شخصا واحدا على الأقل قُتل اليوم الأحد جراء انفجار اسطوانة غاز في متجر ألعاب شهير في موسكو.

وقع الانفجار في (متجر الأطفال المركزي) بساحة لوبيانكا قرب مقر جهاز الأمن الاتحادي الروسي. ويعرف غالبية الروس المتجر باسم (ديتسكي مير).

وقال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو “للأسف، وفقا للمعلومات الأولية، ونتيجة للحادث، هناك قتيل وأصيب بعض الأشخاص بجروح”.

وأوضحت وكالات الأنباء أن السلطات أخلت المبنى الذي يضم أيضا دار سينما وعددا من المطاعم والمتاجر الأخرى.

وذكرت قناة ماش على تيليغرام أن اسطوانة معبأة بغاز الهيليوم انفجرت هناك.