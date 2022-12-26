مقتل 10 أشخاص بانفجار لغم في بوركينا فاسو

قالت حكومة بوركينا فاسو في بيان ،الاثنين، إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون في انفجار لغم أرضي في حافلة ركاب بشرق البلاد في عيد الميلاد.

وكانت الحافلة في طريقها من بلدة فادا نجورما التجارية التي تبعد نحو 220 كيلومترا عن العاصمة واجادوجو وتتجه إلى بلدة كانتشاري القريبة من الحدود مع النيجر.

ولم يعلن أحد مسؤوليته لكن الهجوم وقع في منطقة تقاتل فيها الحكومة متمردين مرتبطين بتنظيم القاعدة في شمال أفريقيا ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

ويسيطر المتمردون على مساحات شاسعة من الأراضي في بوركينا فاسو. ومنذ عام 2015 شنوا غارات وفرضوا حصارا على عدة بلدات في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد مما أسفر عن مقتل أكثر من ألفي شخص ونزوح نحو مليونين.