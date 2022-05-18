مقتل 10 مدنيين أوكرانيين بقصف روسي في دونيتسك

قال حاكم إقليم دونيتسك بافلو كيريلنكو في رسالة نُشرت على الإنترنت إن عشرة مدنيين أوكرانيين، بينهم طفلان، قتلوا بنيران القوات الروسية في شرق الإقليم اليوم الأربعاء.

وأضاف كيريلنكو، دون أن يقدم تفاصيل، إن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا.

جرائم حرب

فادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الأربعاء بأنها وثقت حالات أخرى مما وصفته “جرائم حرب واضحة” ارتكبتها القوات الروسية في منطقتين بأوكرانيا.

المنظمة الحقوقية البارزة أوضحت، في تقرير، أن القوات الروسية التي سيطرت على أجزاء كثيرة من منطقتي كييف وتشرنيهيف، في أواخر شباط وطوال آذار، قد أعدمت مدنيين بدون محاكمة وقامت بعمليات تعذيب وانتهاكات جسيمة أخرى.

وأشار التقرير إلى ما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها 22 حالة إعدام بإجراءات محاكمة صورية بشكل واضح، وتسع عمليات قتل خارج إطار القانون، وست حالات اختفاء قسري محتملة، وسبع حالات تعذيب. وأفادت بأن 21 مدنيا أبلغوا المنظمة عن تعرضهم لاحتجاز غير قانوني في ظروف غير إنسانية ومهينة.

ودعت هيومن رايتس ووتش إلى “إجراء تحقيق نزيه في الانتهاكات المزعومة ومقاضاة مرتكبيها بشكل مناسب”.

المتحدث باسم الكرملين “دميتري بيسكوف”، ووزارة الدفاع الروسية لم يردّا على الفور على طلبات رويترز للتعليق على تقرير هيومن رايتس ووتش. ونفت روسيا استهداف المدنيين أو التورط في جرائم حرب واتهمت أوكرانيا بارتكاب فظائع لتشويه سمعة قواتها.