الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025
مقتل 11 جراء انفجار قنبلة في تجمع بمدينة باكستانية

منذ 10 دقائق
الجيش الباكستاني في بلوشستان

قال مسؤولون باكستانيون إن قنبلة قتلت 11 شخصا في مدينة كويتا عندما انفجرت في تجمع عام في المدينة الواقعة جنوب غرب البلاد في وقت متأخر اليوم الثلاثاء.

وذكر المسؤول الحكومي حمزة شفاعات أن التجمع أقيم لإحياء الذكرى السنوية لوفاة سردار عطاء الله منغال، وهو زعيم قومي ورئيس وزراء سابق لإقليم بلوشستان.

وأضاف شفاعات أن سردار أختر منغال، نجل عطاء الله منغال والذي كان بين الحضور، في حالة جيدة، وتابع أن 30 آخرين أصيبوا بجروح.

وأردف “التقارير التي لدينا تقول إن القنبلة انفجرت في منطقة لوقوف السيارات عندما كان الناس يغادرون التجمع”.

وذكر آثار رشيد المسؤول في الشرطة أنهم يحققون في التفجير الذي يبدو أنه انتحاري.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

وكويتا هي عاصمة إقليم بلوشستان المضطرب الواقع على الحدود مع أفغانستان وإيران.

وينشط في الإقليم متشددون إسلاميون ومتمردون انفصاليون من البلوش.

    المصدر :
  • رويترز

