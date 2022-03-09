مقتل 1170 شخصًا في ماريبول الأوكرانية منذ بداية الغزو الروسي

آثار القصف الروسي على المدن الأوكرانية

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، حصيلة ضحايا الحرب الروسية الأوكرانية، في مدينة ماريبول المحاصرة.

وقال وكالة الأبناء الرسمية الأوكرانية، اليوم الأربعاء نقلا عن نائب رئيس بلدية ماريبول إن 1170 مدنيا على الأقل قتلوا في المدينة المحاصرة منذ بدء الغزو الروسي.

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس بلدية المدينة قوله: “على الأقل 1170 قتلوا و47 دفنوا في قبر جماعي اليوم… السكان دون ماء ولا تدفئة ولا كهرباء ولا غاز ويذيبون الثلج ليشربوا”.

وقال مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية في تدوينة على الإنترنت اليوم الأربعاء إن مستشفى أطفال في المدينة دمرته ضربات جوية روسية.

وتابع: “قوات الاحتلال الروسي أسقطت عدة قنابل على مستشفى الأطفال. الدمار هائل”، مضيفا أنه لا يعرف حتى الآن عدد الضحايا.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير. وتنفي روسيا استهداف المدنيين في هجومها على أوكرانيا.