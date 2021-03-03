مقتل 12 حوثيا بينهم قيادي خلال استعادة مواقع غرب تعز

أعلن الجيش اليمني، يوم الأربعاء، أن قواته قتلت 12 مقاتلا حوثيا بينهم قيادي ميداني، إثر معارك استعاد خلالها مواقع استولت عليها الميليشيات غربي محافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني: إنه ”تمكن من إعادة السيطرة على مواقع جبل عقاب الإستراتيجي، وعلى قرى القاعدة، والمدفن، والحمرة في منطقة الأشروح، بمديرية جبل حبشي، وسط تعز“.

وأضاف أن ذلك جاء ”بعد معارك عنيفة، قتل على إثرها 12 من عناصر الحوثيين، بينهم قيادي ميداني، وإصابة العشرات، وخسائر في المعدات العسكرية“.

وأوضح أن ”مواجهات أخرى اندلعت في مديرية مقبنة، شمالي تعز، بعد محاولة الحوثيين شن هجمات؛ لاستعادة مواقع سيطرت عليها قوات الجيش اليمني أمس الثلاثاء“.

وأكد الجيش اليمني، أنه تمكن من التصدي للهجمات المتكررة لعدة ساعات، ومن تكبيد الحوثيين خسائر في الأرواح والمعدات“.

وأشار إلى أن قواته ”شنت هجوما مباغتا عقب تصديها لهجمات الحوثيين، وتمكنت من تحرير مواقع إستراتيجية في عزلة اليمن بمديرية مقبنة“.

وفي الأجزاء الغربية من مدينة تعز، مركز المحافظة، اندلعت مواجهات استخدمت فيها المدفعية والأسلحة المتوسطة بين الطرفين، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الحوثيين، طبقا لما ذكره الموقع.

وكان الجيش اليمني، شن يوم الثلاثاء، هجمات مباغتة على مواقع ميليشيات الحوثيين، في الجبهة الغربية بمديرية مقبنة بمحافظة تعز.

وتمكن الجيش من السيطرة على عدد من المواقع والمرتفعات الجبلية الهامة، واستطاعت قواته قطع طريق الإمداد الذي تستخدمه الميليشيات للتعزيزات العسكرية بين جبهات القتال بمديرية مقبنة شمالا، وجبهة ”الكدحة“ بمديرية المعافر، جنوبي تعز.