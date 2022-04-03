مقتل 12 سجينا في أعمال شغب داخل سجن بالإكوادور

أعلنت حكومة الإكوادور اليوم الأحد، مقتل ما لا يقل عن 12 سجينا وإصابة 10 آخرون خلال عنف عصابات في أحد السجون، في حلقة جديدة من أعمال العنف في سجون الدولة الواقعة على جبال الأنديز.

وأسفرت أعمال العنف في سجون الإكوادور، التي تقول الحكومة إنها مرتبطة بالصراع بين العصابات حول تهريب المخدرات، عن مقتل 316 شخصا العام الماضي.

وقال وزير الداخلية باتريسيو كاريلو للصحفيين إن المواجهات في سجن إل توري بمدينة كوينكا وقعت في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وأضاف أن السجناء كانوا يحاولون بسط هيمنتهم داخل السجن.

وأوضح قائلا “هناك منظمة تريد أن تكون لها سلطة مطلقة داخل السجن وهناك بعض الزنازين تشهد تمردا”.

ومنذ أشهر تشهد السجون الإكوادورية أعمال عنف متكررة بين عصابات متناحرة تتنازع للسيطرة على تهريب المخدرات، بحسب السلطات.

يذكر أن سجون الإكوادور شهدت 230 حالة وفاة هذا العام قبل واقعة اليوم.

يشار إلى أنه، في سبتمبر/ أيلول 2020، قتل 118 سجينا وأصيب نحو 79 آخرين إثر أعمال شغب مسلحة وقعت أيضا في السجن ذاته.

واندلعت المواجهات المسلحة حينها بين سجناء يعتقد أنهم مرتبطون بعصابات مكسيكية لتهريب المخدرات خصوصا (كارتيلَي سينالوا وخاليسكو نيو جينيريشن).