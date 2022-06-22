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مقتل 130 شخصًا في زلزال ضرب أفغانستان

منذ 43 دقيقة
زلزال في أفغانستان (أرشيف)

زلزال في أفغانستان (أرشيف)

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أعلن مسؤولون في هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان أن زلزالًا شدته 6.1 درجة أدى إلى مقتل 130 شخصا على الأقل في شرق البلاد.

وقال “محمد نسيم حقاني” رئيس الهيئة، إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، حيث قتل 100 شخص وأصيب 250 بجروح.

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن وفيات أيضا في إقليمي ننكرهار وخوست في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا.

وكان مركز “جي.إف.زد” الألماني لأبحاث علوم الأرض قال إن زلزالا شدته ست درجات ضرب جنوب شرق أفغانستان.

ووقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات وكان قريبا من حدود البلاد مع باكستان، وفقا للمركز.

هذا وفي الشهر الاول من هذا العام وبحسب لـ “بي بي سي” بالنسخة الأفغانية، ضرب زلزال عنيف غرب أفغانستان بقوة 5.3 وقع على عُمق 10 كيلومترات، وأوقع 12 قتيلاً على الأقل وألحق أضراراً جسيمة في المنازل والمحال التجارية.

    المصدر :
  • رويترز

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