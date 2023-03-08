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مقتل 14 امرأة وطفلا في غرق قارب قبالة اليمن

منذ 33 دقيقة
غرق قارب قبالة اليمن- أرشيفية

غرق قارب قبالة اليمن- أرشيفية

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قالت مصادر محلية والسلطات في محافظة الحُديدة غرب اليمن، الأربعاء، إنه تم انتشال جثامين 14 امرأة وطفلا لقوا حتفهم في غرق قارب كان يقل 25 شخصا قبالة سواحل جزيرة كمران اليمنية في البحر الاحمر.

وذكرت قناة “المسيرة” الفضائية، الناطقة باسم جماعة الحوثيين، أن 11 امرأة و3 أطفال لقوا حتفهم في حادث غرق قارب كان على متنه 25 شخصا قادمين من منطقة الخوبة جنوبي مدينة الحُديدة في طريقهم لحضور حفل زواج في جزيرة كمران أمس الثلاثاء.

وأوضحت المصادر أن “11 شخصا نجوا من الحادث، بينهم ستة تم إسعافهم ويتلقون العلاج في مستشفى الثورة العام بمدينة الحُديدة”.

على صعيد منفصل لقي صيادان يمنيان حتفهما اليوم الأربعاء فيما نجا آخرون إثر غرق قارب صيد في البحر الأحمر قبالة محافظة الحُديدة غرب البلاد حسبما قال لرويترز مجاهد القب، وهو مسؤول في منظمة حقوقية محلية بمدينة الخوخة الساحلية غربي البلاد.

وزادت في الآونة الأخيرة حوادث غرق قوارب الصيد لا سيما قبالة الساحل الغربي لليمن، حيث لاقى عشرات الصيادين حتفهم بسبب سوء الأحوال الجوية وموسم الرياح الذي يبدأ من نوفمبر تشرين الثاني حتى أبريل نيسان والمخاطر التي يتعرض لها الصيادون أثناء عمليات الصيد.

وأرجع مسؤولون في الهيئة العامة للشؤون البحرية أسباب زيادة حوادث غرق القوارب بمناطق الساحل الغربي لليمن إلى ارتفاع كلفة الوقود وشُحه، وهو ما يدفع الصيادين إلى استخدام قوارب صغيرة لتوفير التكاليف مما تسبب في تزايد حوادث الغرق إذ لا تصمد القوارب الخشبية الصغيرة أمام الأمواج العاتية في عرض البحر.

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