مقتل 14 شخصاً في حريق بفندق في كولكاتا الهندية

قالت السلطات إن 14 شخصا على الأقل، بينهم طفلان، لقوا حتفهم في مدينة كولكاتا بشرق الهند في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء عندما اندلع حريق في فندق مؤلف من ستة طوابق بأحد الأحياء المكتظة بالسكان.

وقالت مصادر بالشرطة إنها تلقت بلاغا بالحريق في حوالي الساعة الثامنة والربع مساء (1445 بتوقيت جرينتش) ويعتقد أنه اندلع في غرفة قريبة من المطبخ في الطابق الأول من فندق ريتوراج.

وذكرت المصادر إن ألسنة اللهب والدخان سرعان ما اجتاحت المبنى الكائن في منطقة بورابازار للأعمال بأكمله، مضيفة أن جميع الغرف في الفندق تقريبا، وعددها 45، كانت مشغولة وأن نحو 50 شخصا كانوا في المبنى في ذلك الوقت.

وقال سوجيت بوز، الوزير المعني بخدمات الإطفاء والطوارئ في ولاية البنغال الغربية، وعاصمتها كولكاتا، إن معظم الجثث عُثر عليها على مدرج الفندق ويشتبه بأن الاختناق هو السبب الرئيسي للوفاة.

وأضاف أنه تم تحديد هويات ثمانية من القتلى حتى الآن.

وقال بوز “يزور فريق الأدلة الجنائية الموقع اليوم (الأربعاء)، وصدر أمر بإجراء تحقيق لمعرفة سبب الحريق. كما سيُنظر في سبب تعطل نظام الإطفاء المدمج في الفندق”.

وقال رئيس بلدية كولكاتا فرهاد حكيم للصحفيين إن العديد من نزلاء الفندق تمكنوا من الفرار في الوقت المناسب لكن أحدهم قفز من السطح خوفا ولقي حتفه.

وقال مفوض الشرطة في كولكاتا مانوج فيرما للصحفيين إنه تم إنقاذ خمسة نزلاء من غرفهم ونحو 20 من السطح والبعض من الشرفات.