مقتل 15 إسرائيلياً.. وتوغل فلسطيني جنوب عسقلان

لليوم الثاني على التوالي تستمر المعارك بين حماس والقوات الإسرائيلية بعد هجوم مفاجئ يوم أمس السبت 7\10\2023.

فقد قُتل 15 إسرائيلياً صباح اليوم الأحد 8\10\2023، على يد مسلحين فلسطينيين توغلوا في منطقة جنوب عسقلان، بالقرب من غزة.

وأضافت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن الشرطة تجري أعمال تمشيط بحثاً عن منفذي الهجوم الذي وقع في منطقة قرب الطريق 4 ومافكييم جنوبي مدينة عسقلان الساحلية إلى الشمال من قطاع غزة.

في موازاة ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل 4 مسلحين بعد اشتباكات بمفترق عسقلان، وذلك بعد الحديث عن ملاحقة مركبة بداخلها مسلحون أطلقوا النار على المفترق.

في الأثناء أفادت العربية باندلاع اشتباكات بين قوات إسرائيلية محصنة بدبابات ومسلحين في كيبوتس ماغن بغلاف غزة.

فيما طلبت الشرطة الإسرائيلية من سكان كيبوتس أوفاكيم بغلاف غزة التحصن في منازلهم.

وأفاد مراسل العربية بأن هناك حالة استنفار لوحدات الاستطلاع الإسرائيلية على حدود قطاع غزة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد عزمه إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة بعدما نشر عشرات الآلاف من جنوده لقتال المسلحين الفلسطينيين الذين تسللوا من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري للصحافيين إن “مهمتنا خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة هي إجلاء جميع سكان غلاف غزة”.

وأكد هغاري أن القتال مستمر “لإنقاذ الرهائن” الذين يحتجزهم مسلحون فلسطينيون في إسرائيل.

وأضاف “هناك عشرات آلاف من الجنود المقاتلين، سنصل إلى كل تجمع حتى نقتل كل إرهابي في إسرائيل”.

وأكد هغاري أن عملية الإخلاء يجب أن تتم بعد “مسح المنطقة” للتأكد من عدم وجود مسلحين.