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مقتل 15 شخصا جراء تفجير انتحاري في مالي وبوركينا فاسو

منذ 12 دقيقة
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لقي 11 جنديا وأربعة مدنيين حتفهم اليوم الأحد في هجمات في مالي وبوركينا فاسو الدولتين المتجاورتين في غرب أفريقيا اللتين تقاتلان تمردين إسلاميين مسلحين، بحسب ما ذكرت مصادر عسكرية وأمنية لوكالة “رويترز”.

وكشف جيش مالي في بيان أن مفجرين انتحاريين اقتحموا ثلاثة معسكرات للجيش في وسط البلاد بسيارات ملغومة قبل الفجر مما أسفر عن مقتل ستة وإصابة 15 في معسكر سيفاري وإصابة خمسة في المعسكرين الآخرين.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن مسلحين هاجموا وحدة عسكرية في جاسكيندي بشمال بوركينا فاسو المجاورة في الساعات الأولى من الصباح مما أسفر عن مقتل خمسة جنود وأربعة مدنيين.

يذكر أنه في العامين الماضيين انتزع مجلسان عسكريان السلطة في مالي وبوركينا فاسو وتعهدا بتوفير الأمن الذي عجز عن توفيره الرئيسان السابقان المنتخبان ديمقراطيا للبلدين.

لكن الهجمات العنيفة استمرت. وتعرض جيشا البلدين لاتهامات بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين خلال محاولة كل منهما اجتثاث مقاتلين إسلاميين من المناطق الريفية الصحراوية في بلاده.

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