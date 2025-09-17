مقتل 15 وفقد العديد في انهيارات أرضية بعد أمطار غزيرة في شمال الهند

سكان أحد الأحياء المتضررة من الفيضانات يتلقون حزمًا غذائية يوزعها مسؤولون حكوميون عقب هطول أمطار غزيرة في منطقة خيدا بولاية غوجارات الغربية في الهند، 8 سبتمبر 2025. رويترز

ذكرت وسائل إعلام هندية اليوم الأربعاء أن انهيارات أرضية وأمطارا غزيرة في ولاية أوتاراخاند الهندية الواقعة في منطقة الهيمالايا أسفرت عن مقتل 15 على الأقل أمس الثلاثاء وفقد 16 آخرين.

وأظهرت لقطات مصورة المياه الموحلة تجتاح بلدة ساهسترادهارا في منطقة دهرادون أمس الثلاثاء وتتسبب في تدمير متاجر وطرق ومنازل بينما كان الناس يحتمون خلف الجدران.

وقال أحد السكان لوكالة إيه.إن.آي للأنباء “متجري جرفته المياه” مضيفا أنه كان واحدا من سبعة متاجر تدمرت في أحد الأسواق. وتابع قائلا “لا يوجد أي أثر لها”.

وأفادت صحيفة إنديان إكسبريس بأن المسؤولين انتشلوا أمس الثلاثاء 13 جثة من دهرادون وجثتين من منطقتي بيثوراجاره وناينيتال.

وولاية أوتاراخاند معرضة للفيضانات والسيول والانهيارات الأرضية. ويقول بعض الخبراء إن السبب فيها هو تغير المناخ.

وفي أغسطس آب، اجتاحت مياه الفيضانات وسيول من الطين قرية دارالي بالولاية، وقالت السلطات إن أكثر من 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.