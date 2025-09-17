الأربعاء 25 ربيع الأول 1447 ﻫ - 17 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل 15 وفقد العديد في انهيارات أرضية بعد أمطار غزيرة في شمال الهند

منذ 22 ثانية
آخر تحديث: 17 - سبتمبر - 2025 11:46 صباحًا
سكان أحد الأحياء المتضررة من الفيضانات يتلقون حزمًا غذائية يوزعها مسؤولون حكوميون عقب هطول أمطار غزيرة في منطقة خيدا بولاية غوجارات الغربية في الهند، 8 سبتمبر 2025. رويترز

سكان أحد الأحياء المتضررة من الفيضانات يتلقون حزمًا غذائية يوزعها مسؤولون حكوميون عقب هطول أمطار غزيرة في منطقة خيدا بولاية غوجارات الغربية في الهند، 8 سبتمبر 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

ذكرت وسائل إعلام هندية اليوم الأربعاء أن انهيارات أرضية وأمطارا غزيرة في ولاية أوتاراخاند الهندية الواقعة في منطقة الهيمالايا أسفرت عن مقتل 15 على الأقل أمس الثلاثاء وفقد 16 آخرين.

وأظهرت لقطات مصورة المياه الموحلة تجتاح بلدة ساهسترادهارا في منطقة دهرادون أمس الثلاثاء وتتسبب في تدمير متاجر وطرق ومنازل بينما كان الناس يحتمون خلف الجدران.

وقال أحد السكان لوكالة إيه.إن.آي للأنباء “متجري جرفته المياه” مضيفا أنه كان واحدا من سبعة متاجر تدمرت في أحد الأسواق. وتابع قائلا “لا يوجد أي أثر لها”.

وأفادت صحيفة إنديان إكسبريس بأن المسؤولين انتشلوا أمس الثلاثاء 13 جثة من دهرادون وجثتين من منطقتي بيثوراجاره وناينيتال.

وولاية أوتاراخاند معرضة للفيضانات والسيول والانهيارات الأرضية. ويقول بعض الخبراء إن السبب فيها هو تغير المناخ.

وفي أغسطس آب، اجتاحت مياه الفيضانات وسيول من الطين قرية دارالي بالولاية، وقالت السلطات إن أكثر من 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني سيتواصل مع نظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم
جندي إسرائيلي يشير إلى دبابة، بالقرب من خط وقف إطلاق النار بين سوريا ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، بالقرب من مجدل شمس، 8 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز
هل سيعقد اجتماع سوري إسرائيلي قريباً.. وما هي أبرز النقاط في الاتفاقية الأمنية الجديدة؟
قوات إسرائيلية في القنيطرة. أرشيفية
قوات إسرائيلية تتوغل بريف القنيطرة الشمالي تزامناً مع تحليق مسيّرات

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
تصعيد محتمل على جبهة لبنان.. مؤشرات مقلقة في الأفق!
الرئيس جوزاف عون
خطاب الرئيس خرج عن التقليد
12 جريحا ودمار هائل بغارة على مبنى في النبطية
في حصيلة أولية.. 12 جريحاً ودمار هائل بالغارة الإسرائيلية على مبنى بالنبطية