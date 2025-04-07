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مقتل 16 شخصاً على الأقل شمال غرب نيجيريا في اشتباك بين سكان قرى ومسلحين

منذ 16 دقيقة
قوات أمن نيجيرية © أسوشيتد براس

قوات أمن نيجيرية © أسوشيتد براس

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قال مصدر من الشرطة وسكان، اليوم الاثنين، إن 16 شخصا على الأقل قُتلوا في اشتباك بين قوات الأمن المحلية ومقاتلي جماعة لاكوراوا الذين داهموا قرى في ولاية كيبي شمال غرب نيجيريا.

وظهرت جماعة لاكوراوا الإسلامية بعد انقلاب يوليو تموز 2023 في النيجر من تجمعات الرعاة على طول الحدود بين نيجيريا والنيجر.

وتعاني نيجيريا أيضا من تمرد طويل الأمد في شمال شرق البلاد تقوده أساسا جماعة بوكو حرام الإسلامية المسلحة وتنظيم الدولة الإسلامية- ولاية غرب أفريقيا، المنبثقة عنها.

وقال أحد سكان كيبي، ويدعى أبو بكر أوجي، إن جماعة لاكوراوا داهمت قرى في المنطقة وسرقت عددا غير محدد من الماشية. وأضاف أن الجماعة فتحت النار على قرويين خرجوا بأعداد كبيرة لمحاولة إيقاف المهاجمين، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل.

وقال مصدر في الشرطة إن القتلى سقطوا في تبادل لإطلاق النار بين حراس محليين ومسلحي لاكوراوا. وأضاف أن هوية القتلى لم تتضح بعد وأنه تم تسليم الجثث إلى أحد المستشفيات.

وأكد نافيو أبو بكر، المتحدث باسم شرطة كيبي، وقوع الهجوم وقال إن بيانا سيصدر قريبا.

وفي يناير كانون الثاني، أعلنت محكمة اتحادية في نيجيريا جماعة لاكوراوا منظمة إرهابية، وهو تصنيف يسمح للجيش باستخدام أقصى درجات القوة ضدها.

    المصدر :
  • رويترز

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