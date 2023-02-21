مقتل 17 شخصاً جراء تحطّم حافلة تُقل مهاجرين في المكسيك

أعلن مسؤولون في ولاية بويبلا أن حافلة تقل مهاجرين من فنزويلا وكولومبيا وأميركا الوسطى تحطّمت في وسط المكسيك، مما أدى إلى مقتل 17 منهم.

وأبلغ وزير داخلية الولاية جوليو هويرتا الصحافيين بأن الحادث وقع على طريق سريع بعد ظهر الأحد، بينما كانت الحافلة التي تقل 45 راكباً تتجه شمالاً.

وقال في مؤتمر صحافي “15 شخصاً لقوا حتفهم عند وقوع الحادث”. وأضاف أن 15 آخرين نقلوا إلى المستشفى، توفي اثنان منهم فيما بعد. ومازال خمسة آخرون في حالة حرجة.

وكانت الحافلة في طريقها من مدينة تاباتشولا الحدودية جنوب المكسيك إلى العاصمة مكسيكو سيتي عندما انقلبت، وفقا لما ذكره مكتب المدعي العام المحلي.

وأضاف المكتب أن سائق الحافلة ومساعده كانا من بين القتلى. وأفادت وسائل إعلام مكسيكية بأن الحافلة تحطمت عندما فقد السائق السيطرة عليها.