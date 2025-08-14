مقتل 17 وفقدان العشرات بعد أمطار غزيرة مفاجئة في كشمير الهندية

قال مسؤول اليوم الخميس إن هناك مخاوف من مقتل 17 شخصا على الأقل وفقدان العشرات بعد هطول أمطار غزيرة مفاجئة في الشطر الهندي من إقليم كشمير.

وقعت الكارثة في بلدة تشاسوتي بمنطقة كيشتوار، وهي محطة توقف على طريق شهير يتوافد عليه الزوار الهندوس. وتأتي بعد أكثر من أسبوع بقليل من فيضان وانهيار طيني غزير اجتاح قرية بأكملها في ولاية أوتار كاند في منطقة جبال الهيمالايا.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن السيل جرف مطبخا خيريا وموقعا أمنيا في البلدة.

وتابع “تجمع عدد كبير من الزوار لتناول الغداء وجرفتهم المياه. وهناك عشرات المفقودين حتى الآن”.

وقال عمر عبد الله، رئيس وزراء منطقة جامو وكشمير الاتحادية الهندية، في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “الأخبار قاتمة ودقيقة، والمعلومات الموثوقة من المنطقة التي تعرضت للمطر الغزير بطيئة في الوصول”.

وأظهرت لقطات تلفزيونية زوارا من الهندوس يبكون خوفا بينما غمرت المياه البلدة.

وقال مسؤول في منطقة كشتوار لوكالة إيه.إن.آي للأنباء إن الكارثة وقعت في الساعة 11.30 صباحا بالتوقيت المحلي، مضيفا أن الشرطة المحلية ومسؤولي الاستجابة للكوارث وصلوا إلى المكان.

ووفقا لدائرة الأرصاد الجوية الهندية، فإن الأمطار الغزيرة المفاجئة هي هطول مطر غزير يزيد عن 100 مليمتر من المياه في ساعة واحدة فقط، مما قد يؤدي إلى فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية ودمار، خاصة في المناطق الجبلية خلال موسم الرياح الموسمية.