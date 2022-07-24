مقتل 18 من موظفي الصحة الأوكرانية وتضرر مئات المنشآت الطبية منذ بدء الغزو

قالت وزارة الصحة الأوكرانية إن 18 على الأقل من العاملين في القطاع الطبي قُتلوا وتضررت أو دُمرت قرابة 900 منشأة طبية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دخل شهره السادس اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة في منشور على فيسبوك أن أكثر من 50 موظفا بالقطاع الطبي أصيبوا في هجمات روسية منذ 24 فبراير شباط عندما أرسلت موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945.

وذكر المنشور أيضا أن 123 منشأة طبية في أوكرانيا تعرضت للدمار التام بسبب الغزو، بينما تعرضت 746 منشأة أخرى لأضرار.

وتنفي روسيا تعمد استهداف المدنيين أو العاملين في القطاع الطبي، وتقول إنها تنفذ “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا لمحاربة القوميين.

وتقول كييف إن الكرملين يلجأ “للإرهاب” حتى يستدرج الأوكرانيين إلى صفقة سلام مُذلة.

مع دخول الحرب شهرها السادس، الأحد لم يظهر ما يشير إلى تراجع حدة المعارك في مختلف مناطق أوكرانيا.

وأفاد الجيش الأوكراني، الأحد بوقوع قصف روسي في الشمال والجنوب والشرق، وأشار مجددا إلى أن العمليات الروسية تمهد الطريق لهجوم في باخموت بمنطقة دونباس في الشرق.

ودفعت كثافة القصف الروسي رئيس بلدية خاركيف لحث سكان ثاني أكبر المدن الأوكرانية على تجنب المواصلات البرية كلما أمكن ذلك.

وكتب إيهور تيريخوف على تيليجرام اليوم الأحد يقول “أظهرت أحداث الأسبوع الماضي أن المعتدي لا يحاول حتى ادعاء أنه يطلق النار على الأهداف العسكرية فقط … استخدموا مترو الأنفاق بدرجة أكبر اعتبارا من اليوم هو أسلم وسيلة للتحرك”.