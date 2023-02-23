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مقتل 19 جنديا على الأقل في هجوم بشمال بوركينا فاسو

منذ 48 دقيقة
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

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قال مصدران أمنيان في جيش بوركينا إن ما لا يقل عن 19 جنديا قتلوا يوم (الاثنين 20-2-2023) في هجوم كبير بشمال البلاد، هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوع الذي يستهدف القوات التي تقاتل متشددين في المنطقة.

وأصبحت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا نقطة ساخنة للهجمات التي يشنها مسلحون مرتبطون بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية والذين‭‭ ‬‬سيطروا على مناطق عبر منطقة الساحل جنوب الصحراء خلال العقد الماضي، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين على الرغم من وجود قوات أجنبية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

واستهدف الهجوم الأخير معسكرا للجيش في بلدة تين-أكوف في إقليم أودالان في بوركينا فاسو، على بعد أقل من 100 كيلومتر من المكان الذي قُتل فيه ما لا يقل عن 51 جنديا في كمين يوم الجمعة، في هجوم سقط فيه أكبر عدد من القتلى فيما تعيه الذاكرة الحديثة.

وقال مصدر أمني لم يرغب في الكشف عن هويته لرويترز يوم الثلاثاء إن 19 جنديا قتلوا في تين-أكوف وفقد عدد آخر.

وقال مصدر أمني ثان اليوم الأربعاء إن نحو 20 جنديا قتلوا.

ولم تعلق الحكومة العسكرية التي استولت على السلطة في انقلاب العام الماضي بعد على الهجوم. ولم توجه الاتهام مباشرة إلى المسلحين في الكمين الذي نصب يوم الجمعة، لكنها قالت إن نحو 160 “إرهابيا” قتلوا في ضربات جوية انتقامية.

وأدانت فرنسا الهجومين اللذين استهدفا القوات المسلحة في بوركينا فاسو يومي 17 و20 فبراير شباط في بيان أصدرته اليوم الأربعاء لكنها لم تذكر تفاصيل.

    المصدر :
  • رويترز

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