مقتل 19 شخصاً من قطاع الطرق في اشتباكات مع الجيش بولاية كانو النيجيرية ‭ ‬

قال الجيش النيجيري، اليوم الثلاثاء “إن 19 من قطاع الطرق المسلحين قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قواته في ولاية كانو”، في تفجر نادر للعنف في المركز التجاري الواقع بشمال غرب البلاد.

وذكر المتحدث باسم الجيش في بيان أن جنديين وحارسا محليا قتلوا أيضا في العملية.

وقال الجيش إن الاشتباكات وقعت في منطقة شانونو، حيث داهمت قواته مخبأ لقطاع الطرق بدعم من وكالات أمنية أخرى.

وتأتي هذه العملية في إطار حملة عسكرية كبيرة للحد من انعدام الأمن الآخذ في التصاعد في شمال نيجيريا، حيث قتلت الجماعات المسلحة وخطفت الآلاف في السنوات القليلة الماضية.

وتصدى الجيش النيجيري لهجوم شنه مقاتلو بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية-ولاية غرب أفريقيا على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا صباح اليوم، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ستة مسلحين. وأفاد الجيش بأن غارات جوية لاحقة أودت بحياة المزيد من المسلحين.

وقالت قوة مكافحة التمرد الإقليمية التابعة للجيش في بيان إن الهجوم على قاعدة كانجار الواقعة في ولاية بورنو على الحدود مع النيجر بدأ في الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش تقريبا وشمل طائرات مسيرة مسلحة وقذائف مورتر.

وأضاف البيان أن عددا من الجنود وأفراد قوة المهام المشتركة المدنيين أصيبوا بجروح طفيفة، وجرى إجلاؤهم على الفور لتلقي العلاج.